Трамп назвал соглашение по ядерному разоружению с РФ крупнейшей мировой проблемой

Соединенные Штаты и Россия работают над соглашением о ядерном разоружении. Москва, как заявил Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, «очень сильно хочет» достичь договоренностей.

При этом, по словам президента США, ситуация вокруг переговоров двух стран является серьезной международной проблемой.

«Не думаю, что Россия будет оттягивать заключение соглашения. Это самая большая проблема в мире сегодня», - считает американский лидер.

В начале августа Трамп сообщал, что был бы рад заключить ядерный договор с Россией. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США пытаются обеспечить себе глобальное доминирование и, судя по всему, не планируют продлевать единственное действующее между странами соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3.