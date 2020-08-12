Подразделения ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

Подразделения ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии освободили Минск. Как сообщает ТАСС, с улиц снято оцепление, по основным трассам восстановлено движение автомобилей.

Силовики прибыли в столицу Белоруссии накануне из-за несанкционированных массовых акций протеста в центре города. После этого митинги переместились на окраины. По информации Sputnik Беларусь, около 1:00 мск они пошли на спад.

Несанкционированные акции начались после прошедших в стране выборов. По результатам ЦИК, победу в них одержал Александр Лукашенко.