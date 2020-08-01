Без маски торговать нельзя: как прошли рейды по нарушениям в магазинах Москвы

В Москве организованы рейды по магазинам и в общественном транспорте в поисках нарушителей масочно-перчаточного режима. В столичном метро пассажиров без индивидуальных средств защиты разворачивают обратно уже после прохождения турникетов. Тем, у кого маски с собой нет, приходится платить дважды.

В результате проверки магазинов шесть тысяч торговых точек получили штрафы на общую сумму 300 миллионов рублей. Закрыты два. В них были нарушены правила уборки, а продавцы не использовали маски

Об усилении контроля сообщили и таксисты. Штраф для нарушителей масочного режима составляет пять тысяч рублей. Для юридического лица - до пятисот тысяч, либо закрытие на 90 суток.