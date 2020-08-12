В Google создадут самую большую сеть распознавания землетрясений

Google создает самую большую сеть распознавания землетрясений при помощи устройств на платформе Android. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Специалисты корпорации увидели возможность использования операционной системы в целях своевременного оповещения людей о сейсмоактивности.

«С сегодняшнего дня ваш телефон с Android может стать частью системы оповещений о землетрясениях, в какой бы части мира вы ни жили. Это значит, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов с Android, чтобы сформировать самую большую в мире сеть распознавания землетрясений», - информирует Google.

По сообщениям компании, во всех смартфонах есть небольшой акселерометр, способный ощущать, когда происходит сейсмологическая активность. Таким образом, если мобильное устройство почувствует землетрясение, оно отправит сигнал на сервер Google, который, в свою очередь, объединит информацию с разных смартфонов и определит, правда ли происходит землетрясение.

В начале узнать о землетрясении можно будет с помощью поисковика Google, введя запрос «землетрясение» или «землетрясение рядом со мной». Позже компания планирует рассылать уведомления о землетрясениях рядом с владельцами смартфонов из разных частей мира.