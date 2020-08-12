Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы симптомы, при которых ребенка следует показать психологу

Тамара Астапенкова
05:52 12.08.2020
Нарушение сна является одним из признаков токсической реакции на стресс.
Названы симптомы, при которых ребенка следует показать психологу
© Фото: pixabay

Родителям следует обратить внимание, если у ребенка наблюдаются нарушение сна, неадекватные реакции на обычные ситуации, навязчивые движения. Все это может свидетельствовать о том, что ребенку необходима помощь психолога. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

Она добавила, что нарушение сна является одним из признаков токсической реакции на стресс. Под неадекватной реакцией можно подразумевать, когда ребенок плачет по поводу и без повода, его невозможно успокоить, а любой пустяк становится проблемой мирового масштаба, уточнила Безруких.

«Когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом», - приводит РИА Новости слова Безруких.

О необходимости показать ребенка специалисту могут говорить головные боли, боли спазматического характера или боли в животе. Стоит обратить внимание, если ребенок отказывается с кем-то взаимодействовать, заниматься.

«Во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача», - предупредила эксперт.

Она отметила, что вышеперечисленные симптому проявляются у детей в основном в стрессовой ситуации. Также у ребенка могут обостряться хронические заболевания в ходе перенесенного токсического стресса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
05:05 Армия
Видео
Нейтрализация токсичного облака: бойцы РХБЗ установили водяную завесу на емкостях с отходами в Усолье-Сибирском
05:00 Армия
Видео
Поддержка с земли: кто обслуживает самолеты ВКС РФ в Сирии
00:20 Армия
Шойгу поздравил военных летчиков с Днем ВВС
04:19 В стране и мире
Гидрометцентр предупредил москвичей о самом холодном дне недели
00:41 Армия
Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в ВКС РФ в следующем году
Популярное
Популярное
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.