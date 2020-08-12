Названы симптомы, при которых ребенка следует показать психологу

Родителям следует обратить внимание, если у ребенка наблюдаются нарушение сна, неадекватные реакции на обычные ситуации, навязчивые движения. Все это может свидетельствовать о том, что ребенку необходима помощь психолога. Об этом рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

Она добавила, что нарушение сна является одним из признаков токсической реакции на стресс. Под неадекватной реакцией можно подразумевать, когда ребенок плачет по поводу и без повода, его невозможно успокоить, а любой пустяк становится проблемой мирового масштаба, уточнила Безруких.

«Когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом», - приводит РИА Новости слова Безруких.

О необходимости показать ребенка специалисту могут говорить головные боли, боли спазматического характера или боли в животе. Стоит обратить внимание, если ребенок отказывается с кем-то взаимодействовать, заниматься.

«Во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача», - предупредила эксперт.

Она отметила, что вышеперечисленные симптому проявляются у детей в основном в стрессовой ситуации. Также у ребенка могут обостряться хронические заболевания в ходе перенесенного токсического стресса.