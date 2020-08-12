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Ученые научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам

Тамара Астапенкова
05:19 12.08.2020
Обследование зрачка активно применяется при диагностике состояния пациентов с сахарным диабетом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Ученые научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
© Фото: pixabay

Японские ученые выявили новый индикатор скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в научном журнале European Society of Cardiology, таким индикатором может стать размер зрачка человека.

На протяжении двух лет врачи наблюдали за 870 пациентами, которых поделили на две группы – с большими и маленькими зрачками. В ходе исследований ученые выяснили, что люди, страдающие сердечной недостаточностью и имеющие маленькие зрачки, умирали в два раза чаще тех, кто имел большие зрачки.

Также было установлено, что пациенты с маленьким зрачками с 50% вероятностью вновь попадали в больницу, против 28% случаев повторной госпитализации людей с большими зрачками.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», - сделали вывод ученые.

Врачи отметили, что обследование зрачка активно применяется при диагностике состояния пациентов с сахарным диабетом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее ученые из США выявили признаки изменений в организме, которые могут повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты выделили высокий уровень высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте, который может стать причиной сердечной недостаточности в будущем.

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