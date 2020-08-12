Эксперт рассказал, как мошенники воруют деньги через QR-код

Кража денег через QR-код - это не сложная хакерская атака, а простая социальная инженерия, рассчитанная на невнимательность. Об этом сообщил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Внешне “хороший” QR-код абсолютно неотличим от вредоносного, и только на этапе демонстрации ссылки можно изучить ее и заметить, что она ведет куда-то не туда, например, неправильно написано название сайта, или вообще она уводит не туда, куда обещает», - объяснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что по своей сути QR-код представляет из себя зашифрованную гиперссылку, на которую предлагается перейти после наведения смартфона на код. Однако чаще всего никто не читает, куда QR-код ведет, особенно в случаях, когда ссылка длинная, и именно на этот рассчитывают злоумышленники.

Чтобы не лишиться своих денег, Куканов рекомендовал всегда быть начеку: внимательно изучать QR-коды, а также смотреть, кто и где вам предлагает их считать.