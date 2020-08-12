Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач-нарколог рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации

Тамара Астапенкова
04:41 12.08.2020
По словам Евгения Брюна, нельзя употреблять алкоголь: который ослабляет иммунитет и действие вакцины.
Врач-нарколог рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, который может ослабить иммунитет и действие вакцины. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от коронавируса, не совместимы с алкоголем. Потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», - приводит РИА Новости слова нарколога.

Во вторник, 11 августа, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины против новой коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что вакцина от коронавируса работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.08.2020, 19:29
Первые в мире: как создавалась российская вакцина от COVID-19
Дата12.08.2020, 04:01
Шойгу прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Дата10.08.2020, 03:44
В департаменте судейства РФС признали ошибку арбитра матча «Спартак» - «Сочи»
Дата09.08.2020, 14:40
Недюжинная сила или 450 килограмм на сантиметр: как проверялась на прочность резиновая обшивка «Князя Владимира»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:58 Спорт
Видео
Футбольный «бокс»: что грозит Широкову за избиение арбитра во время матча
20:42 В стране и мире
Видео
Разметка, ОСАГО и ТО: какие новшества ждут водителей этой осенью
17:26 В стране и мире
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
16:49 В стране и мире
Названы симптомы нового опасного вируса из Китая
14:55 В стране и мире
Видео
Врачи подозревают у Ефремова инфаркт или предынсультное состояние
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.