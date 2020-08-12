Врач-нарколог рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, который может ослабить иммунитет и действие вакцины. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от коронавируса, не совместимы с алкоголем. Потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», - приводит РИА Новости слова нарколога.

Во вторник, 11 августа, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины против новой коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что вакцина от коронавируса работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет.