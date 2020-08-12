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Гидрометцентр предупредил москвичей о самом холодном дне недели

Тамара Астапенкова
04:19 12.08.2020
Похолодание связано с прохождением над регионом холодных воздушных масс из полярных регионов.
Гидрометцентр предупредил москвичей о самом холодном дне недели
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

Четверг, 12 августа, станет в Москве самым холодным днем недели. Столбики термометров не поднимутся выше отметки 15 - 17 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет провал в температуре», - приводит ТАСС слова метеоролога.

По словам Вильфанда, похолодание связано с прохождением над регионом холодных воздушных масс из полярных регионов. Ожидается, что в среду дневные температуры составят 16 – 18 градусов тепла, в четверг – 15-17 градусов тепла, в пятницу – 16 – 18 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что на этой неделе в европейской части России ожидается осенняя погода. Температура снизится в среднем на 6 – 7 градусов тепла, в московском регионе начнутся дожди. Однако уже к концу рабочей недели в Москву вернется августовское тепло. В субботу воздух прогреется до 20 – 23 градусов тепла.

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