Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

В России могут существенно вырасти цены на авиабилеты. Это связано с резким подорожанием авиационного керосина.

По данным авиаперевозчиков, цена топлива в московских аэропортах выросла на 30-40%, а, например, в Екатеринбурге - более чем на 60%. Компании уже обратились к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность этих цифр.

В то же время, эксперты считают, что существует еще одна, куда более серьезная причина того, что цены на перелеты вырастут.

«Цены безусловно повысятся и это лишь частично будет связано с тем что повышается цена на авиационный керосин. В большей степени авиакомпании будут компенсировать тот отток денежных средств и то недополучение доходов, которое было в течении летних месяцев. Люди будут просто больше тратить, на 30-40, а может и 50%», - объяснил такую точку зрения маркетолог Андрей Арно в беседе с «Известиями».

Согласно последним данным, пассажиропоток в РФ в текущем году снизился в среднем на 63%. А у некоторых компаний он рухнул более чем на 70%.