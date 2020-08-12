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Российские ученые смогли зашифровать персональные данные в QR-код фотопортрета

Тамара Астапенкова
03:52 12.08.2020
Подобные изображения можно применять не только в лицевой биометрии, но и в криминалистике, медицине, генетике и многом другом.
Российские ученые смогли зашифровать персональные данные в QR-код фотопортрета
© Фото: Felix Hörhager, dpa, Globallookpress

В Санкт-Петербурге ученые разработали систему, которая в реальном времени позволяет записывать, шифровать и передавать получателям защищенную лицевую биометрическую информацию. Об этом сообщил один из разработчиков системы, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник университета «ИТМО» Георгий Кухарев.

«В нашей системе, каждая лицевая биометрическая характеристика, вычисленная непосредственно по лицу, дополняется краткой документальной информацией о принадлежности к конкретному человеку», - приводит РИА Новости слова ученого.

По его словам, полученная информация сохраняется в QR-кодах, которые встраиваются как «водяные знаки» в цветное изображение лица.

«В результате фотография человека становится заполненным цветным изображением-контейнером, содержащим цветное изображение лица и всю лицевую биометрическую и документальную информацию о нем», - рассказал Кухарев.

Подобные изображения можно применять не только в лицевой биометрии, но и в криминалистике, медицине, генетике, на пунктах пограничного контроля и многом другом.

«Рассмотрим работу нашей системы на КПП пограничного пункта. Человек проходит мимо камеры, которая фотографирует его лицо, и вся вычисленная по нему биометрическая информация сразу же записывается в QR-код, встраиваемый в изображение лица. Далее человек сканирует свой документ, и вся информация из документа также записывается в то же самое изображение лица», - рассказал разработчик системы.

В результате о человеке, перешедшем границу, будет получена вся информация в виде цветного изображения, включающего биометрическую и документальную информацию о нем, пояснил Кухарев.

По его словам, подмена подобного изображения невозможна по сути его представления. QR-коды обеспечивают защиту информации, а также создают условия для обмена информации по универсальным стандартам без потери или подмены ее части. Воспользоваться информацией можно будет только в том случае, если организации будет предоставлен доступ к системе, заключил эксперт.

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