Кравчук предложил подключить США к заседаниям трехсторонней группы в Минске

Первый президент Украины и новый глава делегации страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук допустил участие США в процессе установления мира на юго-востоке страны. С таким заявлением экс-президент выступил в эфире телеканала «Украина 24» первого августа.

Кравчук оговорился, что за океаном сегодня очень много проблем, от коронавируса до предвыборной гонки, но в перспективе, как он считает, официальный Вашингтон может присоединиться к заседаниям ТКГ. Свое решение представитель Украины объяснил тем, что США, по его мнению, наиболее сильная и богатая страна с огромным влиянием.

Ранее Леонид Кравчук выступал с инициативами изменить переговорный формат, если заседания в Минске зайдут в тупик. Кравчук также не исключил некие компромиссы, на которые Киев якобы готов пойти для стабилизации обстановки на Донбассе.

Украинскую делегацию в ТКГ Кравчук возглавил с подачи президента Владимира Зеленского, после того, как ее покинул еще один бывший глава Украины Леонид Кучма.