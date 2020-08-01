В Тюмени скончалась самая тяжелая россиянка

В Тюмени в возрасте 57 лет умерла женщина, считавшаяся самой тяжелой в России. Об этом сообщил портал 72.ru.

Скончавшаяся Любовь Нурдинова - инвалид. В течение 18 лет она была прикована к коляске из-за большого веса - 350 килограммов. В апреле этого года женщина сделала операцию по уменьшению желудка, после чего похудела до 158 килограммов.

С начала лета тюменка перестала выходить на связь с журналистами, которые следили за состоянием ее здоровья. Что стало причиной смерти женщины, пока не известно.