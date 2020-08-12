Гергиев сообщил, что несколько артистов Мариинского театра заразились коронавирусом

У нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра обнаружили коронавирус. Такое заявление сделал художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев.

«Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных (случаев COVID-19 - прим. ред.). Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому (лечились - прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова Гергиева.

Худрук Мариинского театра добавил, что в труппе подтверждено «два-три случая» заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Москве с 1 августа театрам, кинотеатрам, концертным залам, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест, и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%, разрешили возобновить работу. Единственное требование – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Например, музыканты в оркестре должны быть расставлены на полтора метра друг от друга, а перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны. Сами зрители приходить на представления обязаны в маске.