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В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с COVID-19

Ян Брацкий
23:25 01.08.2020
Тем временем, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17,3 миллиона человек, из которых более 675 тысяч скончались.
В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Москве. Таким образом, общее число летальных случаев в российской столице достигло 4485 человек. Такая информация следует из ежедневного отчета оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Днем ранее стало известно о 13 умерших от COVID-19.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении оперативного штаба.

В мире число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за истекшие сутки возросло на 289 тысяч. Таким образом общее число подтвержденных случаев заражения превысило 17,3 миллиона человек, из которых более 675 тысяч скончались. Такие данные следуют из опубликованного в субботу отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, в мире у 17 396 943 человека был выявлен коронавирус. По-прежнему в странах Северной и Южной Америки фиксируется больше всего случаев заражения. На данный момент в этих регионах выявлено 9,3 миллиона инфицирования COVID-19.

Ранее чрезвычайный комитет ВОЗ обнародовал заявление, в котором сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет чрезвычайную опасность для населения Земли и продлится еще долго.

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