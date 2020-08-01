На юге Москвы автомобиль сбил женщину с ребенком

На Третьем транспортном кольце в районе 5-го Донского проезда, дома 23 автомобиль совершил наезд на пешеходов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в ГУ МВД. Пострадали двое: женщина и, возможно, ребенок лет 10.

«По предварительной информации, они пытались перебежать проезжую часть», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.