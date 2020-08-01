Врач объяснила колебания прироста случаев COVID-19 в Москве

Главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина рассказала, что ситуация по COVID-19 в Москве стабильна. По словам специалиста, говорить о росте заболеваемости нельзя.

Сметанина также отметила, что колебания показателей суточного темпа прироста заболевших допустимые.

«Эксперты внимательно следят за показателями распространения коронавирусной инфекции, и в случае необходимости незамедлительно будут приняты соответствующие меры», - подчеркнула врач, пишет РИА Новости.

По ее словам, показатели по числу заразившихся коронавирусом в столице могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, но это не говорит о росте заболеваемости.

Ранее Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в столице отрицательный. Однако 31 июля штаб уточнил, что среднесуточный прирост за месяц составляет 0,28.