Снова открыты: как прошел первый день работы кинотеатров и театров в Москве и Подмосковье

Сегодня в Москве и Подмосковье открылись кинотеатры, театры и концертные залы. Однако зрители смогут посетить те площадки, где не более трех тысяч посадочных мест. Также организаторами должны продавать билеты с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

В Подмосковье кроме кинотеатров, театров и выставок, открылись еще игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

Большинство столичных театров откроют свои двери традиционно осенью. Хотя в Малом театре сегодня уже звучали аплодисменты, но не от зрителей, а от актеров. Так участники труппы на первом после пандемии коронавируса сборе приветствовали видео-презентацию, в которой им представили расписание спектаклей на юбилейный 265-ый сезон.

Ожидается, что свой сезон Малый театр начнет 3 сентября премьерой спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.