Число зараженных COVID-19 в мире превысило 17,3 миллиона

В мире число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки возросло на 289 тысяч. Таким образом общее число подтвержденных случаев заражение превысило 17,3 миллиона человек, из которых более 675 тысяч скончались. Такие данные следуют из опубликованного в субботу отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, в мире у 17 396 943 человека был выявлен коронавирус. По-прежнему в Северной и Южной Америке больше всего фиксируется случаев заражения. На данный момент в странах этого региона выявлено 9,3 миллиона инфицирования COVID-19.

Ранее чрезвычайный комитет ВОЗ обнародовал заявление, в котором сообщил, что пандемия коронавируса продлится еще долго и по-прежнему представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.