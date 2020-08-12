Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Работники сферы торговли и услуг, бытового обслуживания, транспортной отрасли и административной деятельности находятся в числе максимального риска увольнения. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также металлургии, возможны минимальные сокращения либо их отсутствие, поскольку эти отрасли в наименьшей степени пострадали из-за пандемии.

По прогнозам Минтруда, около 0,4% от всех работающих по найму граждан могут быть сокращены. На сегодняшний день в стране работают около 54,3 миллионов человек, соответственно речь идет о 217 тысячах предполагаемых к увольнению сотрудников, пишут «Известия».

«Проблема в том, что сведения подает только крупный бизнес, а средний и малый - нет. А именно небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать штат. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тысяч человек», - пояснил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Эксперт также напомнил, что компании обязаны уведомлять службы занятости о грядущих сокращениях.

По данным на начало августа, в службах занятости зарегистрированы 3,3 миллиона безработных россиян. Для сравнения: в прошлом году на учете стояли 0,7 миллионов человек. По данным Минтруда, более 40% граждан, зарегистрированных в службах занятости, длительное время не работали официально или никогда не трудились по найму.

В Минтруде считают, что российских рынок труда постепенно выходит из кризиса. В июле впервые за все время пандемии, число принятых на работу граждан превысило количество уволенных россиян.