Разница в полвека: Берлускони показался на публике с новой подругой

Бывший премьер-министр Италии и известный ловелас Сильвио Берлускони впервые появился на публике с новой молодой подругой, с которой сейчас проводит отпуск на Сардинии.

Тридцатилетняя Марта Фашина является коллегой по партии 83-летнего политика. Фотографии пары на отдыхе опубликовал местный таблоид. Судя по кадрам, большая разница в возрасте не мешает Сильвио и Марте хорошо проводить время: пешие прогулки, катания на яхтах, вечеринки у друзей.

Со своей прежней возлюбленной Франческой Паскале политик прожил почти 15 лет. Таблоиды пишут, что женщина не в обиде на Берлускони. Вероятно, помогли выходное пособие в размере 20 миллионов евро и алименты, которые политик обещал выплачивать ей ежемесячно.