Посольство РФ в Иране опровергло слухи о попытке теракта в российском консульстве

Российское посольство в Иране назвало слухами данные о планах одной из организаций, лидера которой задержали иранские силовики, совершить террористический акт в генконсульстве РФ.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», - заявил РИА Новости источник.

Ранее иранские СМИ без указания источника информации сообщили, что организация «Тондар» лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве РФ в Реште. Когда планировался теракт также не уточняется.

Подобная информация появилась после того, как министерство информации Ирана сообщило о задержании лидера организации «Тондар» Джамшида Шармахда.

Уточнялось, что организация действовала из США и планировала ряд других операция в Иране.