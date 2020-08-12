В стране и мире Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от COVID-19 Тамара Астапенкова Главы двух государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым. Глава Азербайджанской республики поздравил президента РФ с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - говорится в сообщении. Главы двух государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. «Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции», - сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Алиев обменялись мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. Российской стороной была подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует