Посол РФ: совместная работа Москвы и Минска снимет необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян
Взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры с аналогичными белорусскими ведомствами позволит снять необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян. Такое заявление сделал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
«Результаты совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда 33 российских граждан на территорию республики», - говорится в заявлении Мезенцева, текст которого опубликован в Twitter дипмиссии.
Напомним, 29 июля на территории Белоруссии были задержаны российские граждане, которые, по заявлению белорусских властей, якобы являются боевиками частной военной компании.
Ситуация с задержанными россиянами обсуждается на самом высоком уровне. Так, 7 августа данную проблему в ходе телефонного разговора затронули президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.