В стране и мире Посол РФ: совместная работа Москвы и Минска снимет необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян Роман Захаров В российском дипломатическом представительстве считают, что Москве и Минску надо вести совместную работу по проблеме задержанных граждан РФ. © Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com Взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры с аналогичными белорусскими ведомствами позволит снять необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян. Такое заявление сделал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. «Результаты совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда 33 российских граждан на территорию республики», - говорится в заявлении Мезенцева, текст которого опубликован в Twitter дипмиссии. Напомним, 29 июля на территории Белоруссии были задержаны российские граждане, которые, по заявлению белорусских властей, якобы являются боевиками частной военной компании. Ситуация с задержанными россиянами обсуждается на самом высоком уровне. Так, 7 августа данную проблему в ходе телефонного разговора затронули президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует