В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в оперштабе сообщали о смерти 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом число летальных исходов от коронавируса в Москве выросло с 4 611 до 4 622 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 появились «зеленые ростки надежды». Он призвал государства решительно пресекать распространение инфекции.