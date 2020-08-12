Российские дипломаты посетят задержанных в Белоруссии граждан РФ

Российские дипломаты посетят 33 задержанных в Белоруссии гражданина РФ. Об этом сообщил посол России Дмитрий Мезенцев.

«Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино», - сказал он.

По словам Мезенцева, осуществляется последовательное взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики благодаря чему возможен постоянный консульский доступ. Он отметил, что возникшие вопросы по этой ситуации двумя странами будут решены.

«Убеждены в том, что результаты такой совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики», - заявил посол ТАСС.

Ранее президент страны Владимир Путин обсудил задержание россиян с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Во время переговоров выражалась уверенность, что эта ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.