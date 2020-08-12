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Нет рюкзакам и камерам: Турция ввела ограничения на ручную кладь на авиарейсах

Анна Касаткина
22:59 12.08.2020
Цель новых правил — сделать так, чтобы пассажиры меньше толпились в проходе самолета, загружая багаж на полки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Турция ввела временные ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных. Меры приняты для обеспечения безопасности из-за пандемии коронавируса.

В салон можно проносить только небольшие дамские и детские сумки, мужские портфели такого же размера, а также ноутбуки в чехлах. Крупногабаритные фотоаппараты и видеоаппаратуру, рюкзаки и небольшие чемоданы, которые раньше разрешали брать в качестве ручной клади, теперь необходимо сдавать в багаж. Дополнительную плату за это взимать не будут.

Цель новых правил — сделать так, чтобы пассажиры меньше толпились в проходе самолета, загружая багаж на полки, и таким образом меньше контактировали с друг с другом и бортпроводниками.

Рейсы в Стамбул и Анкару из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на Дону отправляются с 1 августа. С 10 августа можно вылететь в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

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