Вице-премьер РФ Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Тест полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Трутнев сдал тест перед поездкой на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина.

«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время. Решение о его рабочей поездке будет принято по итогам повторного тестирования», - рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Там отметили, что в случае повторного положительного результата вице-премьер продолжит работу в дистанционном режиме. Он также будет соблюдать самоизоляцию, чтобы обезопасить сотрудников правительства и своих коллег.

Ранее стало известно об инфицировании COVID-19 главы Калмыкии Бату Хасикова. С коронавирусом в больницу в тяжелом состоянии попал также сенатор Алексей Александров.