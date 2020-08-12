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Первое, второе и компот: как организуют горячее питание в российских школах с 1 сентября

Надежда Котормус
21:45 12.08.2020
На оснащение столовых в учебных заведениях из резервного фонда выделили 16 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские школы, которые готовы обеспечивать учеников младших классов горячим питанием, в этом году получат 22 миллиарда рублей. Однако снабжать детей обедами пока могут только 75% учебных заведений, так как много где пищеблоки не предусмотрены.

Такую цифру на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил премьер-министр Михаил Мишустин. Главу государства она не устроила.

«Вроде бы 75 процентов – это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ – вот это много… И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов», - подчеркнул он.

На оснащение столовых из резервного фонда выделили 16 миллиардов рублей. Но даже внушительные вливания привели к финишной черте не всех.

«Была небольшая заминка в школе в Кольном, но мы тоже все необходимые вопросы решили. Все столовые и пищеблоки тоже будут подготовлены к первому сентября. Там, где нет физической возможности готовить, там просто будут подогреваться блюда привозиться из других пищеблоков», - поясняет губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Рязанская область пока входит в те самые 25%, но до 1 сентября обещают все исправить. А пока чиновники заботятся о цифрах и сроках, родители всерьез обеспокоены здоровьем детей. На смену горячему супу и наваристому компоту все чаще приходят газировка из автомата и снеки.

«Очень быстро мы столкнулись с проблемой, что ребенок стал звонить и говорить: мама, у меня болит живот, забери меня из школы!», - говорит родительница Нина Данцева.

Питание детей – фундамент взрослого здоровья, убеждены диетологи и нутриционисты. Но сервировать каждый день полезный обед из трех блюд у работающих родителей зачастую нет времени.

«Должно быть разнообразное питание, много овощей и фруктов. И должны быть витамины, микроэлементы. Источники белка – мясо, рыба, молочные продукты. Разные группы должны быть представлены в питании», - поясняет главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В списке отстающих – больше двадцати регионов. Отчитаться о готовности некоторым не позволила буквально одна школа.

«Село Петровское, там такая ситуация: 31 ученик. Сейчас нашли решение - реконструируют буфет, и горячее туда будут привозить, чтобы дети могли поесть», - рассказывает руководитель Бюро расследования ОНФ Валерий Алексеев.

По словам Путина, обеды должны быть не только бесплатными, но и полезными. За меню теперь следят особенно тщательно и учитывают пристрастия юных гурманов.

«Например, капусту тушеную не едят дети. Меняем на другие овощи – запеченные и свежие», - говорит председатель комиссии по контролю за организацией качества питания при департаменте образования и науки Москвы Наталья Анпеткова.

Претендовать на вкусный и бесплатный обед для своих учеников некоторым школам не позволили жесткие требования. Особенно остро проблему ощутили в селах. Но после вмешательства президента многие решение нашли – первое, второе и компот привезут на автобусах, которые закупят специально для этих целей.

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