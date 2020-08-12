«Холодильник» времен Петра I: при реставрации дворца Меншикова найдены неожиданные артефакты

Археологи из Санкт-Петербурга пытаются восстановить старинный прообраз холодильника времен Петра Первого. Ледник, а именно так раньше называлось приспособление для хранения продуктов, обнаружили во дворце князя Меншикова на Университетской набережной.

Уникальность его в том, что это чуть ли не единственная постройка петровской эпохи, сохранившаяся до наших дней. Кадетскую форму петровской эпохи ученые воссоздают буквально по лоскутам.

Владелец найденного кафтана учился неважно. Отстающих в военном деле обычно облачали в черное. Другому кадету, судя по размеру обуви, не исполнилось и пяти лет. К ношению формы и обязательным атрибутам, таким, как парик, приучали с детства.

«Это парики, на которых остались остатки волос. Интересно, что для кадетов они делались из человеческих волос. Хотя, в принципе, парики делались и из бараньей шерсти», - поясняет научный сотрудник лаборатории археологи СПБГУ Кирилл Шмелев.

В 18 веке эти реликвии могли легко выбросить на помойку или сжечь, но предпочли этим историческим «мусором» заполнить межэтажные перекрытия Меншиковского дворца и зданий городка Первого кадетского корпуса. Артефакты обнаружили в процессе реставрации.

Керамика, обрывки документов, монеты, даже берестяной лапоть с игральными картами. Всего свыше 10 тысяч различных артефактов, но настоящая жемчужина была скрыта под полом в подвале Меншиковского дворца.

Во времена Петра I знали толк в использовании вторсырья. Найденный «холодильник» 18 века построен из корабельной доски. Археологи расчищали, фактически, бывшую палубу старинного парусника.

Это самый ранний ледник, который когда-либо находили в Санкт-Петербурге. Именно отсюда продукты могли подавать на стол Императору, когда Петра Первого принимал у себя его близкий друг князь Александр Меншиков.

Долгие годы деревянный сруб каждую весну наполняли глыбами льда из Невы, чтобы внутри помещения сохранялась температура не выше пяти градусов.

«На этот лед выкладывали слой соломы, чтобы крынки и куски мяса не примерзали ко льду. Постепенно все это таяло, отдавая свой холод этому помещению», - рассказала главный архитектор проекта по реставрации Наталья Широкова.

Бревна настолько пропитались влагой, что каждое из них весит около 200 килограммов. Ледник рассчитывают восстановить и вернуть на прежнее место, но для этого деревянному срубу еще предстоит основательно помокнуть. Перед реставрацией каждое бревно поместят на временно хранение в ванну с консервирующим составом.