Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Холодильник» времен Петра I: при реставрации дворца Меншикова найдены неожиданные артефакты

Роман Закурдаев
21:33 12.08.2020
При реставрации дворца князя Меншикова, археологи нашли парики, кафтаны и другие предметы быта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Археологи из Санкт-Петербурга пытаются восстановить старинный прообраз холодильника времен Петра Первого. Ледник, а именно так раньше называлось приспособление для хранения продуктов, обнаружили во дворце князя Меншикова на Университетской набережной.

Уникальность его в том, что это чуть ли не единственная постройка петровской эпохи, сохранившаяся до наших дней. Кадетскую форму петровской эпохи ученые воссоздают буквально по лоскутам.

Владелец найденного кафтана учился неважно. Отстающих в военном деле обычно облачали в черное. Другому кадету, судя по размеру обуви, не исполнилось и пяти лет. К ношению формы и обязательным атрибутам, таким, как парик, приучали с детства.

«Это парики, на которых остались остатки волос. Интересно, что для кадетов они делались из человеческих волос. Хотя, в принципе, парики делались и из бараньей шерсти», - поясняет научный сотрудник лаборатории археологи СПБГУ Кирилл Шмелев.

В 18 веке эти реликвии могли легко выбросить на помойку или сжечь, но предпочли этим историческим «мусором» заполнить межэтажные перекрытия Меншиковского дворца и зданий городка Первого кадетского корпуса. Артефакты обнаружили в процессе реставрации.

Керамика, обрывки документов, монеты, даже берестяной лапоть с игральными картами. Всего свыше 10 тысяч различных артефактов, но настоящая жемчужина была скрыта под полом в подвале Меншиковского дворца.

Во времена Петра I знали толк в использовании вторсырья. Найденный «холодильник» 18 века построен из корабельной доски. Археологи расчищали, фактически, бывшую палубу старинного парусника. 

Это самый ранний ледник, который когда-либо находили в Санкт-Петербурге. Именно отсюда продукты могли подавать на стол Императору, когда Петра Первого принимал у себя его близкий друг князь Александр Меншиков.

Долгие годы деревянный сруб каждую весну наполняли глыбами льда из Невы, чтобы внутри помещения сохранялась температура не выше пяти градусов.

«На этот лед выкладывали слой соломы, чтобы крынки и куски мяса не примерзали ко льду. Постепенно все это таяло, отдавая свой холод этому помещению», - рассказала главный архитектор проекта по реставрации Наталья Широкова.

Бревна настолько пропитались влагой, что каждое из них весит около 200 килограммов. Ледник рассчитывают восстановить и вернуть на прежнее место, но для этого деревянному срубу еще предстоит основательно помокнуть. Перед реставрацией каждое бревно поместят на временно хранение в ванну с консервирующим составом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.08.2020, 17:52
Путин и Макрон отметили важность сотрудничества по противодействию COVID-19
Дата12.08.2020, 19:17
Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем: видео
Дата12.08.2020, 12:16
«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21
Дата12.08.2020, 12:22
Минобороны подпишет контракт на поставки Су-30СМ2 и Як-130
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:27 В стране и мире
Видео
Триумф российской науки: кадры производства первой в мире вакцины от COVID-19
19:17 Армия
Видео
Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем: видео
17:24 Спорт
ВФЛА выплатила долг перед World Athletics
16:25 В стране и мире
Видео
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»: адвокат Федосеевой-Шукшиной пригрозил Алибасову судом
14:41 В стране и мире
Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.