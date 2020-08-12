Роспотребнадзор не нашел следов COVID-19 в московской питьевой воде

Питьевая вода в Москве не содержит следов коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли в Роспотребнадзоре после тщательной проверки. Вся вода соответствует нормативным показателям, заявили в управлении ведомства.

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть, на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась по всему миру.

Накануне в России была зарегистрирована первая в мире вакцина об инфекции. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.