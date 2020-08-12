Росгвардия провела праздничный парад для ветерана ВОВ Павла Лосика в его столетие

Двенадцатого августа исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны полковнику Павлу Андреевичу Лосику. Его фронтовая история поистине уникальна - под руководством Павла Лосика с марта по май 1943 года группа снайперов уничтожила 217 гитлеровцев. Поздравить ветерана с юбилеем в город Михайлов Рязанской области прибыли военнослужащие Центрального округа Росгвардии, ветераны войск правопорядка, представители местной администрации и общественных организаций.

Торжественное мероприятие началось с видеопоздравления командующего Центральным округом Росгвардии генерал-полковника Игоря Голлоева.

«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, на котором и сегодня развивается наша страна. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас», - обратился к ветерану генерал-полковник Игорь Голлоев.

После поздравлений от собравшихся гостей торжественным маршем перед ветераном прошли военнослужащие роты почетного караула Центрального округа и подразделения Управления Росгвардии по Рязанской области. Перед юбиляром выступил также ансамбль песни и пляски Центрального округа Росгвардии под руководством заслуженного артиста России подполковника Александра Мещерякова. Артисты ансамбля исполнили песни фронтовых лет, а танцевальная группа в форме красноармейцев представила имениннику и гостям народные танцы с элементами акробатики.

Заместитель командующего округом по работе с личным составом полковник Николай Щерба вручил Павлу Андреевичу портрет с его изображением времен лейтенантской молодости. Завершилась праздничная программа чаепитием на свежем воздухе, где Павел Андреевич поделился фронтовыми историями и поблагодарил всех за оказанное внимание. Отвечая на вопрос о своем секрете долголетия, ветеран ответил просто: «Мне силу дала любовь к Родине и, откровенно вам скажу, жажда жизни».