Пентагон опубликовал доктрину Космических сил США

Командование космическими силами США определилось с доктриной. Она озаглавлена как «Космическая мощь». Из шестидесяти четырех страниц документа следует крайне любопытный вывод: в случае возникновения угрозы национальным интересам США - они оставляют за собой право вести наступательные действия.

Наступательные действия в космосе Пентагон готовится вести только на бумаге, но весьма решительно. В доктрине космических сил США черным по белому написано - достигать преимущества над любым потенциальным противником американские военные будут за счет превосходства в космосе.

«Наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра оборонных возможностей противника, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве», - говорится в документе.

Текст не окончательный, возможны приписки и дополнения, но обратной дороги нет. Космические силы станут основой американской военной мощи.

«Наша цель не влезать в конфликты, мы хотим их сдерживать. Но если сдерживание потерпит неудачу, мы должны защитить нашу способность вести совместную и коалиционную борьбу», - заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд.

Сейчас на околоземной орбите больше двух тысяч искусственных спутников и половина из них принадлежит американцам. Связь, навигация, электронная разведка, система предупреждения о ракетном нападении - все они исправно функционируют. Уже сейчас планета выглядит, как наэлектризованный металлический шарик.

«Могут быть развернуты в космосе ядерные боеголовки. Это наиболее реальная вещь. Такие ядерные боеголовки представляют серьезную угрозу, поскольку запускаемые с очень небольшого расстояния, они могут достигнуть назначенных целей в считанные минуты», - считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Околоземная орбита - это несколько сотен километров от поверхности Земли. Такое расстояние ракета преодолеет намного быстрее, чем тысячи километров между континентами. Скорость нужна для того, чтобы противник не успел развернуть системы ПРО и нанести ответный удар.

«Это противоречит международному праву. Создается прецедент для использования открытого космоса не только в оборонительных, но и наступательных целях. Но вместе с военным бюджетом и поддержкой Дональда Трампа это превращает США в первую страну в мире, которая действительно хочет значительно милитаризовать открытый космос», - говорит профессор политологии Университета Хэмлайн в Миннесоте Дэвид Шульц.

Это только кажется, что планы США из области художественной фантастики. Уже сейчас речь идет о конкретных проектах, на создание которых Вашингтон готов тратить миллиарды долларов.

«Уже сегодня это реальность. Реальность, которую развивают в направлении лазерного оружия, затем, собственно, дроны-перехватчики и удары по поверхности земли, кинетические бомбардировки с помощью вольфрамовых стержней по лучу, когда не надо никаких двигателей, но кинетическая энергия позволяет пробить танк», - предупреждает эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Доктрина, кстати, идет в разрез с решением Генеральной ассамблеи ООН от 1970 года, на которой космос объявили достоянием всего человечества. Фактически, США пытаются застолбить за собой право первого, приватизировать Луну, если образно.

«Сегодня у нас есть виды и средства вооружения, которые на 15-20 лет превосходят американские возможности. Россия надежно обеспечила свою безопасность в космосе, воздухе, на земле, на воде и под водой», - уверяет член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Именно такой баланс сил и не устраивает Пентагон, поэтому США пытаются втянуть мир в новую гонку вооружений. На этот раз в космосе, но Россия участвовать в ней по-прежнему отказывается, делая ставку на прорывные технологии.