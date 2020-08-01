Трамп рассказал, что ожидает от ядерного соглашения с Россией

Соединенные Штаты будут рады заключить с Россией соглашение по ядерному оружию. Об этом сообщил Дональд Трамп.

«Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово», - сказал американский лидер журналистам.

Напомним, что в середине июля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности.

Накануне США ввели новые санкции против Ирана. Согласно этим мерами, в исламскую республику будут приостановлены поставки продукции, которую, как считает Вашингтон, Тегеран использует для ядерной, ракетной и военной программ.