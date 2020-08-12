Главы МИД России и Саудовской Аравии договорились помочь Ливану после взрыва в порту Бейрута

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд подчеркнули намерение оказать всю необходимую помощь Ливану после трагедии в порту Бейрута, где прогремел сильнейший взрыв. Главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор сегодня, сообщили в МИД России.

«Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан подчеркнули солидарность с дружественным Ливаном в связи со взрывом в порту Бейрута четвертого августа и намерение оказывать ливанскому народу необходимую помощь в преодолении последствий этого трагического инцидента, а также отметили важность создания благоприятных внешних условий, в которых сами ливанцы через инклюзивный диалог всех основных этноконфессиональных групп смогут договориться о путях формирования нового правительства», - говорится в сообщении министерства.

Мощный взрыв буквально стер с лица земли сотни жилых домов и офисных зданий. В целых кварталах в домах были выбиты стекла. По оценкам властей, в городском порту взорвались около трех тонн аммиачной силитры, конфискованной таможенниками. Трагедия унесла жизни свыше 170 человек. В столице Ливана введен режим чрезвычайного положения.