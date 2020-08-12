Словно попытка исследовать космос: как первая вакцина от COVID-19 «Спутник V» взбудоражила мир

Новость о регистрации первой российской вакцины от коронавируса - тема номер один в мировых СМИ. С нее начинаются выпуски новостей, а ведущие газеты и журналы выходят с развернутыми статьями. Реакция неоднозначная - от надежды на спасение от смертельного вируса до сомнений, как России удалось справиться с задачей быстрее остальных? Но факты красноречивее заголовков: за российской вакциной уже выстраиваются в очередь.

«Для международного рынка вакцина будет иметь маркировку «Спутник V», и мы считаем, что это важно, потому что первый спутник был попыткой России исследовать открытый космос. Таким образом, первая вакцина против коронавируса «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной против коронавируса в мире», - говорит генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Многие зарубежные издания соревнуются в остроумии, так французская газета Liberation поместила на обложку российского лидера Владимира Путина в образе Джеймса Бонда, спасающего мир со шприцем в руках вместо пистолета.

Американские же таблоиды все больше беспокоятся за разработки вакцины в своей стране и импульсивного президента. Многие специалисты опасаются, что Дональд Трамп почувствует необходимость «вступить в соперничество» с Путиным и в спешке американский препарат не пройдет должных проверок, пишет издание New York Times.

В вакцине нуждается весь мир. Первыми найти лекарство и помочь справиться с пандемией - это не только престиж, но и мощный геополитический инструмент. Именно поэтому после регистрации «Спутника V» сразу началась критика со стороны конкурентов.

Российскую разработку обвиняют в поспешности - газеты и журналы с подобными заголовками на передовице можно найти в парижских и берлинских киосках.

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны… Но российская вакцина — еще раз говорю — это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», - отмечает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В вакцине не сомневаются в Бразилии. Там подтверждено больше трех миллионов случаев заражения и контракт на производство российских препаратов хотят заключить уже в двух штатах латиноамериканского государства, чтобы обеспечивать ими всю страну.

«Я не вижу проблем в сотрудничестве по разработке вакцины. Все это нужно проверить, изучить и протестировать», - говорит экс-глава министерства здравоохранения страны Луис Энрике Мандетта.

В среду, 12 августа, представители министерства науки и технологий Филиппин встречаются в Москве с сотрудниками центра Гамалеи. Главная тема разговора - участие их страны в проведении клинических испытаний вакцины. Президент Родригэ Дутэрте даже заявил, что готов первым испытать препарат. Поздравил россиян и весь мир с созданием спасительного «Спутника V» лидер Сербии Алесандр Вучич.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна», - отмечает Вучич.

Основная задача российской разработки тем не менее - не пересечь финишную ленточку первой, а борьба с главной болезнью 21 века.

«Нас воодушевляет скорость, с которой разрабатываются несколько вакцин, и, как мы всегда говорили, мы надеемся, что некоторые из этих вакцин окажутся безопасными и эффективными», - говорит пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Для России приоритет, естественно, внутренний рынок. Но как только он будет обеспечен, страна готова помогать и остальным странам.