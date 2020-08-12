Триумф российской науки: кадры производства первой в мире вакцины от COVID-19

Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции выпустят в течение двух недель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сначала лекарство получат медики и специалисты, работающие с детьми.

Для работы специальных станков, человек не нужен. Ампулы наполняются жидкостью через тонкие иглы. Затем, с помощью огненных струй, стекло герметично закупоривается, надежно сохраняя содержимое. Первая в мире вакцина от смертельного коронавируса, получив регистрацию, мгновенно идет в массовое производство.

На производственной линии, на ампулы с вакциной наносят этикетки двух видов: с красной и синей полосками. Вакцина из ампулы с красной полоской вводится первой. Затем, для усиления эффекта, через три недели вводится второй компонент вакцины из ампулы с синей полоской.

Менее двух недель назад были выписаны добровольцы, которые на себе испытали первую в мире вакцину, разработанную Минобороны совместно с исследовательским центром Гамалеи. Уже сегодня в компании «Биннофарм» готовятся установить дополнительное оборудование для ее производства. На начальном этапе, это оборудование рассчитано на выпуск порядка четырех тысяч доз вакцины в сутки.

Кроме того, технология производства векторных, рекомбинантных вакцин, к которым относится и новая «Спутник V», в России уже хорошо отработана.

«Данная вакцина имеет классическую технологию векторных вакцин. Производство, с чем сталкивался до этого "Биннофарм" также имеет в своем составе три этапа: культивирование, очистка и формулирование. Мы не столкнулись с техническими сложностями при трансфере технологии». - рассказал директор по развитию биотехнологий компании «Биннофарм», АФК «Система» Андрей Алешкин.

Станки еще только запустили, а 20 стран мира уже готовы заказать почти один миллиард доз. Правда, на экспорт выпускать вакцину будут с привлечением иностранных компаний. Вся произведенная в России продукция пойдет исключительно на внутренний рынок, об этом сегодня говорил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Первая необходимая партия вакцины, по его словам появится уже в течение двух недель. Вакцинация будет добровольной и в первую очередь препарат введут, так называемой группе риска, пожилым людям и медикам.

«В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики которые уже имеют иммунитет, до 20 процентов работников встречают, там по разному бывает, соответственно им вакцинация не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику», - отметил министра здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Первая в мире вакцина разработана и испытана министерством обороны России совместно с национальным исследовательским центром имени Гамалеи на военнослужащих-контрактниках в военном госпитале Бурденко и других добровольцах. Президент накануне рассказал, что препарат ввели и его дочери и подтвердил его безопасность.

Создать вакцину так быстро, удалось благодаря уникальной технологической платформе, которую разработали и испытали российские ученые. В качестве носителя использован безопасный вектор аденовируса, который доставляет в клетку также безвредную частичку, геном коронавируса. Этот принцип уже испытан на других вакцинах, на таких, как препарат против лихорадки Эбола.

«Та технология, на основе которой сделана вакцина от Эбола и три ее варианта зарегистрированы в России и та вакцина, которая вчера была зарегистрирована, сделаны совершенно на одной и той же платформе. Более чем 3500 добровольцев получили эту вакцину, сделанную на одной и той же платформе», - сказал глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас вакцину можно вводить тем, кто достиг 18 лет. Через три-пять месяцев, по словам разработчиков, пройдут исследования препарата для детей. Состояние здоровья людей, которые получат вакцину в ближайшее время, Минздрав будет отслеживать с помощью специального мобильного предложения.