Глава МЧС доложил Путину о завершении работы спасательной группировки в Бейруте
Российские специалисты выполняли поисковые и спасательные работы, оказывали медпомощь пострадавшим.
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Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину о проделанной работе по ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Российская группировка проводила поисково-спасательную операцию и оказывала медицинскую помощь пострадавшим местным жителям.
Специалисты Роспотребнадзора в составе группировки оказывали помощь в противодействии коронавирусной инфекции.
«Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о ее поэтапном выводе», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Взрывной волной уничтожило десятки жилых и офисных зданий. Более 150 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести.