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К концу года центры юнармейской подготовки должны появиться во всех регионах РФ

Александр Пешков
18:05 12.08.2020
Старт юнармейскому движению был дан в 2016 г., год назад его численность составляла 500 тыс. человек.
К концу года центры юнармейской подготовки должны появиться во всех регионах РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По словам Министра обороны РФ С.Шойгу, создаваемые юнармейские дома призваны заменить ранее существовавшие дома пионеров. Таких юнармейских домов уже 46. В ходе занятий в кружках и секциях, юнармейцы имеют возможность раскрыть свои индивидуальные способности в техническом и художественном творчестве, укрепить здоровье, определиться с выбором профессии, интересно и познавательно провести свободное время.

К концу 2020 г. года центры юнармейской подготовки должны появиться во всех регионах страны. Концепция центров юнармейской подготовки была разработана в 2018 году. В сентябре 2018 г. года в Москве, на базе клуба 154 Преображенского комендантского полка, открылся Центральный дом Юнармии – первый подобный центр в стране.

«Сегодня юнармейцев почти 760 тысяч по стране. Это самое большое, самое масштабное, самое организованное [молодежное] движение в стране», - отметил Шойгу на совещании по итогам посещения базы Подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

Одним из направлений деятельности юнармейского движения является работа по популяризации военно-прикладных видов спорта и видов спорта, способствующих физическому развитию юнармейцев. В 2019 г. движением «ЮНАРМИЯ» заключено соглашение с Федерацией практической стрельбы.

«В нашем Движении развивается большое количество направлений исходя из запросов самих юнармейцев. Это кинологические клубы, Школа юных корреспондентов, хореография, ораторское искусство, киберспортивные дисциплины. Конечно, большой спрос идет на спорт. И мы решили внедрить новый проект – летние игры – в программу смены в «Орленке». Это возможность хорошо провести время, зарядиться позитивными эмоциями, узнать свой уровень мастерства в борьбе с другими командами», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Первые летние юнармейские игры состоятся на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» с 12 по 30 августа 2020 года. Состязания пройдут в личном и в командном зачётах по четырём видам спорта: лёгкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Лучшие спортсмены среди юнармейцев и лучшие юнармейские команды будут награждены Кубком «Летние юнармейские игры», грамотами, дипломами, также получат возможность пройти отбор юнармейцев в спортивный резерв школ ФАУ МО РФ ЦСКА.

Подготовка к соревнованиям ведется специалистами «ЮНАРМИИ», детского центра «Орленок» и тренерами Центрального спортивного клуба армии.

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