Голова, топор и обрез: прокурор рассказал о шокирующих находках в квартире историка Соколова

В квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, найден пакет с головой человека, обрез, десять коробок с патронами, пила и топор.

Кроме того, следователям удалось обнаружить личные вещи убитой и расчлененной девушки: студенческий билет и украшения со следами крови. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор, сообщает газета «Московский комсомолец».

Следствие полагает, что Соколов в ночь на 8 ноября прошлого года совершил жестокое убийство аспирантки Ещенко. По версии обвинения, мужчина застрелил молодую девушку у себя дома, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойку.

Рюкзак с фрагментами тела выловили полицейские. Также из воды достали самого Соколова. Под давлением улик он признался в совершении преступления и завил, что пошел на него после ссоры с аспиранткой.