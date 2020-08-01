Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил о «длительной продолжительности» пандемии

Чрезвычайный комитет ВОЗ распространил заявление, в котором сообщил, что пандемия коронавируса продлится еще долго и по-прежнему представляет чрезвычайную ситуацию на планете.

«Комитет единогласно согласился, что пандемия продолжает представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - говорится в заявлении по итогам заседания.

Комитет выразил признательность Всемирной организации здравоохранения и партнерам за их борьбу с пандемией коронавируса, отметив «ожидаемую длительную продолжительность». Также была подчеркнута важность последовательных усилий общества и глобальных мер по борьбе с вирусом, на национальных и региональных уровнях.

В ВОЗ дали рекомендацию ускорить исследования по оставшимся критическим неизвестным факторам SARS-CoV-2 таким, как источник животных и потенциальные резервуары животных.

Ранее в ВОЗ сообщили, что новые вспышки коронавируса в Европе могут быть связаны с потерей бдительности со стороны молодых людей в летний период. В организации напомнили, что молодые люди и дети, также подвержены заболеванию, поэтому должны носить маски и соблюдать дистанцию.