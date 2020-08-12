Назван необычный симптом рака

Повышение содержания кальция в крови может быть симптомом развития онкологии. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Такой симптом также может указывать на повышенную функцию паращитовидных желез - в этом случае умеренным показателем считается до 13 моль на литр, уточнил он. Для рака же характерны более высокие цифры. Мясников посоветовал при малейших подозрениях сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

«Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее врачи назвали внешние признаки развития онкологии в организме. К примеру, о развитии патологии в легких может свидетельствовать опухшее лицо.