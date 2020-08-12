Путин и Макрон отметили важность сотрудничества по противодействию COVID-19

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили важность совместных усилий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся сегодня. В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности.

Главы двух государств обсудили ситуацию в Ливане, акцентировали внимание на дальнейшем оказании совместной помощи этому государству. Путин и Макрон обсудили обстановку в Белоруссии и условились продолжить контакты на самом высоком уровне.