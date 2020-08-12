Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Телефонная беседа прошла по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств переговорили о ситуации в Ливане, Макрон поделился своими впечатлениями от совершенной поездки в эту страну. Во время разговора также дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня» в Донбассе.

«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», - уточняется в сообщении.

В Белоруссии с 9 августа происходят массовые беспорядки. В среду, 12 августа, лидер страны Александр Лукашенко собрал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.