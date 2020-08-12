Путин обсудил с Макроном обстановку в Ливане

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудил в телефонной беседе обстановку в Ливане. Главы государств сделали акцент на совместно принимаемые меры по оказанию помощи после взрыва в Бейруте.

Трагедия произошла 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых домов и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.

На фоне трагедии в стране вспыхнули антиправительственные демонстрации. Протестующие требовали отставки правительства. После чего кабинет в полном составе сложил с себя полномочия.