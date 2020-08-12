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«Выбегали провокаторы»: Семен Пегов рассказал о протестах в Минске

Ян Брацкий
17:38 12.08.2020
Российский корреспондент пострадал в ходе уличных беспорядков в Минске, после чего был доставлен в центр изоляции правонарушителей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Во время беспорядков в Минске российский военный журналист Семен Пегов оказался между протестующими и силами правопорядка. Об этом пострадавший в ходе уличных столкновений руководитель проекта Wargonzo рассказал «Звезде».

«Я находился между спецназом и протестующими, снимал сам себя на камеру, крутился, показывал обе стороны, все, что происходит вокруг меня. Дистанция между ними была метров 50», - вспомнил Пегов.

Ситуация не предвещала жестких столкновений, рассказывает он. ОМОН медленно наступал, бил дубинками в щиты, а протестующие отходили назад.

«Из толпы периодически выбегали провокаторы, я их видел. Молодые люди, которые подбегали вплотную к милиционерам, что-то оскорбительное им кричали и убегали. Такая карусель продолжалась», - рассказал корреспондент.

К моменту нападения Семен оказался не готов, так как все произошло внезапно и очень быстро.

«Я до сих пор не понимаю, когда  потерял сознание и с какой стороны мне прилетело в затылок. Я упал, у меня выпала камера и я видел дальше только ноги над собой. Очнулся в автозаке, пробыл там часа три. Нас возили по городу и когда машина набилась людьми - увезли», - закончил свой рассказ Семен Пегов.

После задержания, журналиста доставили в центр изоляции правонарушителей в Минске, где он пробыл все время, пока российские дипломаты добивались его освобождения.

В крупных городах Белоруссии не утихают акции протеста. Наиболее сложная обстановка в Минске, где протестующие забрасывают милиционеров камнями и бутылками, возводят баррикады на улицах и отказываются расходиться.

Силовики активно применяют спецсредства, включая водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более двух тысяч протестующих были задержаны, возбуждены десятки уголовных дел. В Бресте милиционеры были вынуждены открыть огонь по протестующим на поражение. Как объяснили в республиканском МВД, вооруженные арматурой манифестанты пытались напасть на группу милиционеров.

Обстановку в стране и необходимость принятия соответствующих мер, президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с членами Совета безопасности. На заседании он призвал защитить конституционный строй и граждан.

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