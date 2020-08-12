В МВД Белоруссии объяснили применение оружия в отношении демонстрантов в Бресте

Сотрудники милиции открыли огонь на поражение по протестующим в Бресте. В пресс-службе министерства МВД заявили, что силовики были вынуждены применить оружие, так как группа граждан с арматурой в руках, пыталась напасть на них.

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой.

Столкновения протестующих с силовиками в центре Бреста продолжались до глубокой ночи. Многие улицы в городе сейчас перекрыты. Самая сложная обстановка в Минске, где демонстранты сооружают баррикады, забрасывают милиционеров и бойцов Внутренних войск камнями и бутылками. Силовики используют слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности. Главной темой разговора стала обеспечение безопасности граждан и сохранение конституционного строя страны.