Суд в Москве арестовал посещавшего АЭС видеоблогера
Андрею Пыжу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
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Блогер Андрей Пыж арестован за незаконное получение сведений, относящихся к гостайне, и перемещение их за пределы РФ. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.
«Пыж арестован, ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 283.1», - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Видеоблогер, у которого почти 800 тысяч подписчиков на YouTube, посещает заброшенные секретные объекты и атомные электростанции. Так, у него на канале есть ролики с Горьковской атомной станции теплоснабжения и Калининской АЭС.
Пыжу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.