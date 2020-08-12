Суд в Москве арестовал посещавшего АЭС видеоблогера

Блогер Андрей Пыж арестован за незаконное получение сведений, относящихся к гостайне, и перемещение их за пределы РФ. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.

«Пыж арестован, ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 283.1», - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Видеоблогер, у которого почти 800 тысяч подписчиков на YouTube, посещает заброшенные секретные объекты и атомные электростанции. Так, у него на канале есть ролики с Горьковской атомной станции теплоснабжения и Калининской АЭС.

Пыжу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.