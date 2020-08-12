«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»: адвокат Федосеевой-Шукшиной пригрозил Алибасову судом

Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина требует у своего мужа Бари Алибасова вернуть завещанную ему квартиру. Сегодня ее адвокат Юлиан Соболев рассказал «Звезде» о визите своей подопечной в органы правопорядка. Речь о трехкомнатной квартире в Новой Москве стоимостью в десять миллионов рублей.

«Лидия Николаевна присоединилась к моему заявлению о возбуждении уголовного дела. Она просит проверить, насколько законна была сделка. Она подробно объяснила, что чему предшествовало, о чем договаривались, как оформляли завещание. Сейчас стоит вопрос об отмене завещания в пользу Алибасова», - рассказал Соболев.

Одновременно с этим продолжается гражданский спор по возврату жилья, уточнил юрист. С его слов, вопрос стоит уже не только о квартире, но и о дальнейших супружеских отношениях между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым.

Сейчас в квартире живут совершенно посторонние люди, что и возмутило актрису. Она уверяет, что никаких квадратных метров Алибасову не дарила. Сам продюсер и супруг истицы на связь не выходит и не отвечает на звонки.

«Алибасов подозрительным образом скрывается от внешнего мира и от Лидии Николаевны. Она звонит по всем телефонам и продюсеру и его сыну и директору. Нет его нигде, а его сын вообще повел себя недостойно и начал ее оскорблять по телефону. Ощущение, что отняли квартиру и она уже не нужна», - уверен адвокат актрисы.

По данному факту будет проведена доследственная проверка. Сейчас сотрудникам полиции предстоит детально во всем разобрать и в случае обмана или мошенничества, Бари Алибасову может грозить уголовное преследование.