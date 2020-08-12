Небесные огни: россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом

В среду достигнет пика активности метеорный поток Персеиды, считающийся самым ярким звездопадом года. Наблюдатели смогут увидеть его на ночном небе без астрономических приборов. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«Для наблюдения метеорного дождя, который будет виден на всей территории России, не нужны никакие астрономические приборы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что при наличии безоблачной погоды насладиться звездопадом сможет любой желающий. Однако наблюдателям лучше уехать за город, подальше от городских огней, пишет ТАСС.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что метеорные потоки представляют собой остатки распадающихся комет. Когда мельчайшие, а иногда и не очень мелкие частицы попадают в атмосферу Земли, то сгорают, оставляя след. Именно этот след и называют метеор или «падающая звезда». Предположительно в среду россияне смогут увидеть на чистом ночном небе до 60 «падающих звезд» в час.